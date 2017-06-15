Чи означає повістка негайний призов до війська

Повістки вручають в кількох випадках і не всі вони передбачають негайний призов до Збройних Сил України чи інших військових формувань.Про церозповіли у Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки.Розповіли, що наразі існує декілька видів документів, які можна назвати загальним терміном «повістка».Повістку можуть вручати. В цьому випадку метою виклику до ТЦК та СП є оновлення інформації щодо військовозобов’язаного, його контактних даних, стану здоров’я, складу сім’ї, відомостей про місце роботи, наявності чи відсутності дітей тощо. Результатом такої перевірки можуть бути виявленні підстави для відстрочки від призову під час мобілізації, наприклад, за наявності 3-х і більше неповнолітніх дітей. Цей тип повісток нині найчастіше вручають громадянам з метою, власне, уточнення придатності для можливого подальшого призову за мобілізацією.Також повістку можуть вручати(військово-лікарської комісії). Це повістка, яка зобов’язує військовозобов’язаного пройти медичне обстеження. Від його результатів залежатиме, чи придатний чи непридатний військовозобов’язаний до призову під час мобілізації за станом здоров’я.Повісткавручається військовозобов'язаним особам, котрі пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. У такій повістці вказується конкретний термін, у який потрібно з’явитися до ТЦК та СП для подальшого призову за мобілізацією. Окрім того там зазначено, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників та мобілізаційне розпорядження (при наявності).Проте призивають зараз не всіх, а лише необхідну для Збройних Сил України кількість військовозобов’язаних.