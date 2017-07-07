Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще

Останніми днями редакціяотримала декілька повідомлень від читачів про те, що чоловікам на вулицях Луцька вручали військові повістки. Інформують, зокрема, про такі інциденти на авторинку, блокпостах, а також порушникам правил дорожнього руху на вулицях міста.Про те, чи справді військові вручають повістки на вулицях, чи продовжуватимуть це робити і що означає вручення повістки, журналісти видання запитали у обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки.Так. Це відбувається в рамках(указ президента №69/2022 від 24 лютого 2022 року). Вона триватиме протягом 90 днів. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.Як розтлумачили у центрі комплектування і соціальної підтримки, законодавством не встановлені місця, де можна або не можна вручати повістку.Фактично її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці: за місцем проживання, на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині. Однак перед врученням повістки встановлюють особу військовозобов’язаного.Вручити повістку може представник (військовослужбовець чи працівник) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, де працюють військовозобов’язані, керівники об’єднання багатоквартирних будинків чи власники будинків, де проживають військовозобов’язані. Під час вручення повістки особа повинна отримати її, розписатися про отримання й надалі з'явитися в зазначену дату на вказане місце.Тому посадовими особами Луцького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводилась робота щодо вручення повісток військовозобов’язаним на блокпостах та авторинку в Луцьку.Саме на блокпостах – ні. З метою збереження пропускної здатності блокпостів і їхнього належного функціонування, вирішили на блокпостах повістки більше не вручати.Завдання чи мети щодо вручення повісток саме порушникам комендантської години немає. Проте загальній мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, тому не виключено, що цю категорію порушників правоохоронці можуть направити до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.Ні. У обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки наголошують: повістки вручаються в кількох випадках і не всі вони передбачають негайний призов до Збройних Сил України чи інших військових формувань.Наразі існує декілька видів документів, які можна назвати загальним терміном «повістка».Повістку можуть вручати для уточнення облікових даних. В цьому випадку метою виклику до ТЦК та СП є оновлення інформації щодо військовозобов’язаного, його контактних даних, стану здоров’я, складу сім’ї, відомостей про місце роботи, наявності чи відсутності дітей тощо. Результатом такої перевірки можуть бути виявленні підстави для відстрочки від призову під час мобілізації, наприклад, за наявності 3-х і більше неповнолітніх дітей. Цей тип повісток нині найчастіше вручають громадянам з метою, власне, уточнення придатності для можливого подальшого призову за мобілізацією.Також повістку можуть вручати для проходження медкомісії (військово-лікарської комісії). Це повістка, яка зобов’язує військовозобов’язаного пройти медичне обстеження. Від його результатів залежатиме, чи придатний чи непридатний військовозобов’язаний до призову під час мобілізації за станом здоров’я.Повістка про призов на військову службу вручається військовозобов'язаним особам, котрі пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. У такій повістці вказується конкретний термін, у який потрібно з’явитися до ТЦК та СП для подальшого призову за мобілізацією. Окрім того там зазначено, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників та мобілізаційне розпорядження (при наявності). Проте призивають зараз не всіх, а лише необхідну для Збройних Сил України кількість військовозобов’язаних.Черги чи хвилі мобілізації – це доволі умовні визначення, які не передбачені законодавством. Згідно з указом президента №69/2022 від 24 лютого 2022 рокутриватиме 90 днів і підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років.Проте, насамперед, на військову службу призивають військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги (ОР-1), тобто колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній із хвиль мобілізації з березня 2014 року (переважно учасники АТО/ООС).Друга черга – це військовозобов’язані оперативного резерву другої черги (ОР-2), тобто це ті військовозобов’язані, які проходили строкову службу або також служили за контрактом до 2014 року і не мають бойового досвіду, а також всі інші військовозобов’язані, які перебувають на обліку, в тому числі ті хто раніше не служив в армії .Також у центрі комплектування і соціальної підтримки наголошують, що громадян України, які не проходили військову службу, спочатку призивають по мобілізації до навчальних центрів Збройних Сил України, де вони проходять інтенсивний курс бойової підготовки. І лише після завершення навчання і опанування певної військової спеціальності їх направляють для подальшої служби до бойових військових частин.