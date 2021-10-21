На Волині вночі затримали п'яного водія
Сьогодні, 11:30
2 травня вночі у Ковелі патрульні затримали водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який відмовився від проходження огляду.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Так, 25-річний керманич Renault Master рухався під час дії комендантської години. Після зупинки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд водій не проходив, але адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП отримав. Також його транспортний засіб помістили на спецмайданчик.
Далі рішення — за судом.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Так, 25-річний керманич Renault Master рухався під час дії комендантської години. Після зупинки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд водій не проходив, але адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП отримав. Також його транспортний засіб помістили на спецмайданчик.
Далі рішення — за судом.
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