На Волині вночі затримали п'яного водія

На Волині вночі затримали п'яного водія
2 травня вночі у Ковелі патрульні затримали водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який відмовився від проходження огляду.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Так, 25-річний керманич Renault Master рухався під час дії комендантської години. Після зупинки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд водій не проходив, але адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП отримав. Також його транспортний засіб помістили на спецмайданчик.

Далі рішення — за судом.

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Теги: Ковель, іводій, алкоголь
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