Окупанти пригнали викрадені з Мелітополя комбайни до Чечні, але не можуть їх увімкнути, – CNN





Як передає



Як зазначає телеканал, росіяни вивезли з дилерських центрів Мелітополя до Чечні все обладнання.



«За останні кілька тижнів почало надходити все більше повідомлень про те, що російські війська крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно і навіть будівельні матеріали, крім масових пограбувань житлових будинків. Але вилучення цінної сільськогосподарської техніки з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт», – йдеться у матеріалі.



За словами джерела, з Мелітополя вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки встановленим GPS на техніці вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні.



«Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно», – сказав співрозмовник видання.



Обладнання зараз знаходиться на фермі під Грозним. За словами джерела, схоже окупанти знайшли в Росії фахівців, які спробують обійти захист. Якщо ж нічого не вийде, техніку розберуть на запчастини.



За словами співрозмовників телеканалу, з окупованої частини України також крадуть зерно та везуть його до Криму. Наприклад, минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито із зерном.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вкрали сільгосптехніку з тимчасово захопленої території України щонайменше на суму $5 мільйонів, однак її власники дистанційно заблокували обладнання.Як передає Укрінформ , про це повідомляє CNN.Як зазначає телеканал, росіяни вивезли з дилерських центрів Мелітополя до Чечні все обладнання.«За останні кілька тижнів почало надходити все більше повідомлень про те, що російські війська крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно і навіть будівельні матеріали, крім масових пограбувань житлових будинків. Але вилучення цінної сільськогосподарської техніки з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт», – йдеться у матеріалі.За словами джерела, з Мелітополя вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки встановленим GPS на техніці вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні.«Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно», – сказав співрозмовник видання.Обладнання зараз знаходиться на фермі під Грозним. За словами джерела, схоже окупанти знайшли в Росії фахівців, які спробують обійти захист. Якщо ж нічого не вийде, техніку розберуть на запчастини.За словами співрозмовників телеканалу, з окупованої частини України також крадуть зерно та везуть його до Криму. Наприклад, минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито із зерном.

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