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Щоб приховати реальні втрати, російські окупанти везуть трупи своїх солдат тільки вночі

Щоб приховати реальні втрати, російські окупанти везуть трупи своїх солдат тільки вночі
Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час.

Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області

Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже «напіврозкладений вантаж 200», який треба додатково ідентифікувати.

СБУ подають – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.


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Теги: Росія, СБУ, солдати, окупанти
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