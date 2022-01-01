Щоб приховати реальні втрати, російські окупанти везуть трупи своїх солдат тільки вночі





Про це



Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже «напіврозкладений вантаж 200», який треба додатково ідентифікувати.



СБУ подають – уривок із телефонної розмови двох загарбників:



- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…



За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час.Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій областіЦе значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже «напіврозкладений вантаж 200», який треба додатково ідентифікувати.СБУ подають – уривок із телефонної розмови двох загарбників:- Ты Макеевича отправлял?- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.- Жена переживает, его уже дней 6 везут.- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

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