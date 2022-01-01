На Дніпропетровщину прилетіло дві ракети: росіяни влучили у свинокомплекс, – ОВА
Сьогодні, 12:15
Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", - йдеться в повідомленні.
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