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На Дніпропетровщину прилетіло дві ракети: росіяни влучили у свинокомплекс, – ОВА

На Дніпропетровщину прилетіло дві ракети: росіяни влучили у свинокомплекс, – ОВА
Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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