На Дніпропетровщину прилетіло дві ракети: росіяни влучили у свинокомплекс, – ОВА





Про це Валентин Резніченко.



"Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней", - йдеться в повідомленні.

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