Росія задіяла майже 65% своєї наземної бойової сили, – британська розвідка
Сьогодні, 12:59
На початку війну Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить 65% (близько двох третин) усієї наземної бойової сили Росії.
Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані розвідки, пише LB.ua.
Імовірно, що понад чверть цих груп виявилися небоєздатними.
Як пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр безпеки RUSI, більшість батальйонних тактичних груп налічує 700-800 осіб особового складу.
У британському Міноборони також зазначають, що найбільше у війні постраждали найелітніші підрозділи російської армії, наприклад ВДВ. Аби відновити їхні сили, РФ можуть знадобитися роки.
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Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані розвідки, пише LB.ua.
Імовірно, що понад чверть цих груп виявилися небоєздатними.
Як пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр безпеки RUSI, більшість батальйонних тактичних груп налічує 700-800 осіб особового складу.
У британському Міноборони також зазначають, що найбільше у війні постраждали найелітніші підрозділи російської армії, наприклад ВДВ. Аби відновити їхні сили, РФ можуть знадобитися роки.
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