Приват24 інтегрується з Payoneer: що це означає

Приват24 інтегрується з Payoneer: що це означає
Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у системі Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості, а саме:

Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

Виведення коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі online для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах та євро для прийому платежів за надані послуги;

Вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

"На сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф "ІТ-експерт" з безкоштовним відкриттям та пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну та перерахуванням коштів з рахунку ФОП на картку для виплат", – йдеться у повідомленні пресслужби.

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Теги: Приват24, Payoneer, інтеграція
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