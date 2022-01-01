Приват24 інтегрується з Payoneer: що це означає





Про це



Інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості, а саме:



Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;



Виведення коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі online для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;



Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах та євро для прийому платежів за надані послуги;



Вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.



"На сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф "ІТ-експерт" з безкоштовним відкриттям та пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну та перерахуванням коштів з рахунку ФОП на картку для виплат", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у системі Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку.Про це повідомляє пресслужба банку.Інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості, а саме:Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;Виведення коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі online для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах та євро для прийому платежів за надані послуги;Вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer."На сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф "ІТ-експерт" з безкоштовним відкриттям та пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну та перерахуванням коштів з рахунку ФОП на картку для виплат", – йдеться у повідомленні пресслужби.

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