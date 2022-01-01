У Маріуполі почалася евакуація
Сьогодні, 11:19
У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.
Про це інформує радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода".
"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.
Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - сказав Андрющенко.
Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".
Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.
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Про це інформує радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода".
"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.
Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - сказав Андрющенко.
Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".
Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.
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