У Маріуполі почалася евакуація





Про це інформує радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі



"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.



Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - сказав Андрющенко.



Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".



Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.Про це інформує радник міського головив ефірі "Радіо Свобода". "За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - сказав Андрющенко.Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

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