Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»

Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»
Президент Володимир Зеленський повідомив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі за сприяння ООН.

Про це йдеться на twitter-сторінка Зеленського.

"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.

Дякую нашій команді! Нині вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - висловився президент.

Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.

З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.

Зображення ілюстративне

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Теги: Азовсталь, евакуація, Маріуполь
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