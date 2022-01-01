Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі за сприяння ООН.Про це йдеться на twitter-сторінка Зеленського."Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.Дякую нашій команді! Нині вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - висловився президент.Голова української переговорної групипідтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.