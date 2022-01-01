Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 18:11
Президент Володимир Зеленський повідомив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі за сприяння ООН.
Про це йдеться на twitter-сторінка Зеленського.
"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.
Дякую нашій команді! Нині вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - висловився президент.
Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.
З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на twitter-сторінка Зеленського.
"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.
Дякую нашій команді! Нині вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - висловився президент.
Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.
З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 18:11
США будуть з Україною до перемоги, ми не зацікавлені у інших варіантах, – делегація Конгресу
Сьогодні, 17:32
У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ
Сьогодні, 16:50
Один син жінки з Волині воює за Росію, інший – за Україну
Сьогодні, 16:10
Потік на в'їзд з Європи в Україну 30 квітня був максимальним з початку великої війни
Сьогодні, 15:37
Медіа