Доньки Путіна: хто вони та що про них відомо

Президент РФзараз є одним з найбільш ретельно досліджуваних людей у світі у зв'язку із вторгненням його країни до України. Сьогодні він та його сім'я - у центрі уваги всіх світових ЗМІ. Всі роки свого президентства і багато років до нього Путін приховував інформацію про своє сімейне життя, зокрема про дітей.Про його офіційних дітей йдеться у публікації ТСН Відомо, що у єдиному офіційному шлюбі Путіна знародилося дві доньки. Старша дочканародилася 28 квітня 1985 року у Ленінграді, а молодша– 31 серпня 1986 року у Дрездені. Дивно, але всупереч тому, що громадськість і так знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що має спадкоємців. "У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати", — казав завжди політик. Але дещо про нащадків тирана нам все ж таки вдалося знайти.Марія, уроджена Марія Володимирівна Путіна, також відома як Марія Воронцова, названа на честь матері Путіна Марії Іванівни Шеломової. Вона проявила неабиякі здібності до природничих наук у школі, навчалася в Німеччині та Москві, перш ніж продовжити вивчати біологію у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Відповідно до поширеної в західних та російських ЗМІ інформації, Марія одружена з голландцем, бізнесменом, колишнім топменеджером Газпромбанку та російської консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, він народився 15 серпня 2012 року у Москві. Факт народження онука Путіна підтвердив 2014 року його давній друг, музикант Сергій Ролдугін.Якийсь час Марія жила в нідерландському селі Ворсхотен, однак Путін 2015 року стверджував, що жодна з його доньок ніколи не жила за кордоном.Марія Фаассен – випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ, за даними The New Times, навчалася під ім'ям Марія Володимирівна Воронцова. Вона кандидат медичних наук, спеціаліст у галузі ендокринології. Співавтор наукового дослідження на тему "Стан антиоксидантної системи крові у пацієнтів із акромегалією". Є співробітницею Ендокринологічного наукового центру в Москві, бере участь у благодійному проєкті фонду "Альфа-Ендо", що фінансується Альфа-Груп, мета якого – допомога дітям із захворюваннями ендокринної системи. Співвласниця компанії Номеко, що бере участь у реалізації найбільшого в російській охороні здоров'я приватного інвестиційного проєкту в боротьбі з раком, його вартість оцінюється в 40 млрд рублів.Катерина Тихонова, уроджена Катерина Володимирівна Путіна, народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені, Німеччина. Друга донька Путіна.Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього ім'я та по-батькові своєї бабусі по материнській лінії,, та ставши Катериною Тихоновою. У школі навчалася в Німеччині та Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Катерина, мабуть, найбільш відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу.Від лютого 2013 року до січня 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим — сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія", товариша Путіна з кооперативу "Озеро". Пара розлучилася 2018 року, коли з'ясувалося, що їхні спільні активи становлять близько 2 мільярдів доларів.Катерина стала членкинею Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту ще 2019 року, а також відіграла провідну роль у розвитку акробатичного рок-н-ролу, який тривалий час був нішевою дисципліною. Протягом багатьох років друга донька Путіна посідала пост віцепрезидентки з розширення та маркетингу Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WWRC) — організації, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі.У червні 2017 року Путін в одному з інтерв'юдля його документального фільму "The Putin Interviews" підтвердив, що він має онуків. Під час "Прямої лінії" 15 червня 2017 року Володимир Путін сказав, що у нього нещодавно народився другий онук.У Путіна є й інші діти, зокрема четверо дітей від його давньої пасії, яку тепер хочуть видворити зі Швейцарії, де вона із нащадками ховається.