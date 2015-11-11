Доньки Путіна: хто вони та що про них відомо

Путін зараз є одним з найбільш ретельно досліджуваних людей у світі у зв'язку із вторгненням його країни до України. Сьогодні він та його сім'я - у центрі уваги всіх світових ЗМІ. Всі роки свого президентства і багато років до нього Путін приховував інформацію про своє сімейне життя, зокрема про дітей.



Про його офіційних дітей йдеться у публікації



Відомо, що у єдиному офіційному шлюбі Путіна з Людмилою Шкребнєвою народилося дві доньки. Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року у Ленінграді, а молодша Катерина – 31 серпня 1986 року у Дрездені. Дивно, але всупереч тому, що громадськість і так знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що має спадкоємців. "У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати", — казав завжди політик. Але дещо про нащадків тирана нам все ж таки вдалося знайти.







Марія Путіна (Воронцова)



Марія, уроджена Марія Володимирівна Путіна, також відома як Марія Воронцова, названа на честь матері Путіна Марії Іванівни Шеломової. Вона проявила неабиякі здібності до природничих наук у школі, навчалася в Німеччині та Москві, перш ніж продовжити вивчати біологію у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Відповідно до поширеної в західних та російських ЗМІ інформації, Марія одружена з голландцем Йоррітом Йоостом Фаассеном, бізнесменом, колишнім топменеджером Газпромбанку та російської консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, він народився 15 серпня 2012 року у Москві. Факт народження онука Путіна підтвердив 2014 року його давній друг, музикант Сергій Ролдугін.









Якийсь час Марія жила в нідерландському селі Ворсхотен, однак Путін 2015 року стверджував, що жодна з його доньок ніколи не жила за кордоном.



Марія Фаассен – випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ, за даними The New Times, навчалася під ім'ям Марія Володимирівна Воронцова. Вона кандидат медичних наук, спеціаліст у галузі ендокринології. Співавтор наукового дослідження на тему "Стан антиоксидантної системи крові у пацієнтів із акромегалією". Є співробітницею Ендокринологічного наукового центру в Москві, бере участь у благодійному проєкті фонду "Альфа-Ендо", що фінансується Альфа-Груп, мета якого – допомога дітям із захворюваннями ендокринної системи. Співвласниця компанії Номеко, що бере участь у реалізації найбільшого в російській охороні здоров'я приватного інвестиційного проєкту в боротьбі з раком, його вартість оцінюється в 40 млрд рублів.



Катерина Путіна (Тихонова)



Катерина Тихонова, уроджена Катерина Володимирівна Путіна, народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені, Німеччина. Друга донька Путіна.



Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього ім'я та по-батькові своєї бабусі по материнській лінії, Катерини Тихоновни Шкребнєвої, та ставши Катериною Тихоновою. У школі навчалася в Німеччині та Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Катерина, мабуть, найбільш відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу.



Від лютого 2013 року до січня 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим — сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія", товариша Путіна з кооперативу "Озеро". Пара розлучилася 2018 року, коли з'ясувалося, що їхні спільні активи становлять близько 2 мільярдів доларів.



Катерина стала членкинею Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту ще 2019 року, а також відіграла провідну роль у розвитку акробатичного рок-н-ролу, який тривалий час був нішевою дисципліною. Протягом багатьох років друга донька Путіна посідала пост віцепрезидентки з розширення та маркетингу Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WWRC) — організації, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі.







У червні 2017 року Путін в одному з інтерв'ю Оліверу Стоуну для його документального фільму "The Putin Interviews" підтвердив, що він має онуків. Під час "Прямої лінії" 15 червня 2017 року Володимир Путін сказав, що у нього нещодавно народився другий онук.



У Путіна є й інші діти, зокрема четверо дітей від його давньої пасії Аліни Кабаєвої, яку тепер хочуть видворити зі Швейцарії, де вона із нащадками ховається.







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