Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік

У суботу, 22 березня, в мережі фейсбук опублікували відео, на якому луцькі патрульні затримують громадянина. Автор відео –, член асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. У своєму дописі він зазначив, що небайдужі громадяни попросили його дати оцінку таким діям працівників поліції.«Під час війни в Луцьку четверо поліцейських здійснюють затримання пенсіонера за перехід вулиці в невстановленому місці з застосуванням заходів фізичного впливу і кайданків. На мій погляд, вжиті жорсткі заходи є не співставними з вчиненим правопорушенням і честі поліцейським не роблять, що і викликає справедливе обурення громадян, які за цим спостерігають», – написав він.Журналіcтивислухали обидві сторони, поспілкувавшись із самим затриманим та з начальником управління патрульної поліції ВолиніОстанній розповів, що затримання сталося не через перехід пішохода в невстановленому місці, а через його злісну непокору поліцейським. За словами керівника, події відбувалися у п'ятницю, 22 березня. У той день екіпаж патрульних і справді помітив чоловіка, який мав намір перейти проїзну частину поза пішохідним переходом.Поліцейські зупинилися та зробили зауваження громадянину, однак той проігнорував їх та таки перебіг дорогу, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.«Коли інспектори подали йому знак спецсигналом про зупинку, той намагався втекти, але поліцейські наздогнали його. Під час спілкування із порушником, поліцейськими було надано законну вимогу показати будь-який документ, який посвідчує його особу відповідно до ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію України або ж назватися. Але чоловік відмовлявся та у грубій формі ігнорував законну вимогу патрульних», – зазначив Дмитро Мокич.Тоді ж, за словами очільника патрульної поліції, патрульні повідомили порушнику положення ст. 185 КУпАП та розʼяснили, що продовжуючи такі дії, він буде затриманий для встановлення особи. На це громадянин теж не відреагував та продовжував вчиняти злісну непокору.«Чоловіку було запропоновано сісти самостійно до службового автомобіля, але він категорично відмовлявся. Після неодноразових попереджень йому було повідомлено, що він є затриманим. Відповідно до ст. 44 ЗУ «Про Національну поліцію України» патрульні застосували фізичну силу, так як застосування інших поліцейських заходів не забезпечувало виконання поліцейським повноважень, покладених на них законом. А також відповідно до ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію України» було застосовано спецзасіб кайданки», – сказав Дмитро Мокич.Він додав, що порушника доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи та притягнення винуватця до адміністративної відповідальності. А під час затримання жодних тілесних ушкоджень чоловіку завдано не було.«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху не порушувати ПДР, поважати закон, порядок та справедливість. Перед законом – всі рівні. Крім того, в країні війна, тож людина, яка втікає від поліцейських, як мінімум, викликає у них підозру», – зазначив Дмитро Мокич.Водночас, сам пенсіонеррозповідає дещо іншу версію подій. За його словами, знайомство з патрульними для нього розпочалося не на дорозі, а вже в приміщенні Волинського центру контролю та профілактики хвороб, куди він прийшов.«Я саме мав заходити в один з кабінетів. У цей момент на поверсі з'явилися поліцейські, підбігли до мене, скрутили руки і почали тягнути спочатку по коридору, а потім по сходах, при цьому казали, що я щось порушив. Весь цей час до мене застосовували фізичну силу, що викликало біль у руці та сильний стрес, оскільки я навіть не розумів, за що мене тягнуть поліцейські. На вулиці вони сказали пред'явити документи, оскільки я порушив якусь статтю закону. На що я відповів, що вони спочатку мають надати свої документи для повного ознайомлення і докази мого правопорушення», – каже Володимир.Він додає, що поліцейські показали йому пластикові жетони в футлярі, але так і не надали їх для повного ознайомлення. Після цього вони повторно попросили документи Володимира, на що той знову попросив показати посвідчення поліцейського відповідно до законодавства.«Я також попросив викликати слідчо-оперативну групу, оскільки хотів, щоб зафіксували факт застосування фізичної сили до мене і пошкодження моєї сорочки, обірвані ґудзики котрої валялись на землі. Вони мені відповіли, що я повинен надати свої документи, і, якщо я не виконаю їхнього наказу, вони будуть застосовувати до мене силу. Називали статті, незрозумілі для мене. Я, в свою чергу, зателефонував на лінію 102. Мою розмову з оператором перервала поліцейська, яка вибила дзвінок, схопивши мене за руку, щоб не дати мені можливості розмовляти з оператором. В цей момент інший поліцейський викручував мені іншу руку і намагався надіти кайданки», – зазначає пенсіонер.За словами Володимира, через невеликий проміжок часу до нього передзвонили зі спецлінії 102, і він попросив надіслати на місце події слідчо-оперативну групу. Чоловік запевняє, що під час цієї розмови надав оператору усі необхідні дані, однак йому відмовили у проханні.«Під час усієї розмови з оператором поліцейські крутили мені руки, я ледве міг однією рукою утримував телефон, щоби вести діалог з оператором, поліцейська хватала мене за руку і тягнула. Після цього я ще раз попросив поліцейського, щоб на місце події прибула слідчо-оперативна група, проте прибув лише додатковий екіпаж патрульної поліції, який також застосував до мене фізичну силу, надів кайданки і посадив в авто. Рухаючись автомобілем, вони читали інформацію з бази даних про мене. Запитали, чи я потребую юридичної і медичної допомоги, і повідомили, що, якщо швидка не підтвердить проблем, то я буду зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень», – розповів Володимир.Він також зазначив, що наступного дня звернувся до лікарів, які зафіксували побої. Згодом він також повідомив про інцидент в Державне бюро розслідувань.На чию користь завершиться цей спір, наразі невідомо. Журналісти видання ВолиньPost і надалі слідкуватимуть за розвитком конфлікту.