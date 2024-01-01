Невдовзі на Волинь прийде справжнє літо

Невдовзі на Волинь прийде справжнє літо
У кінці березня на Волинь прийде справжнє літнє тепло. Повітря прогріється до +25 градусів. Така тепла погода протримається в області щонайменше тиждень.

Про це у коментарі ВСН розповіла чергова синоптикиня волинського обласного гідрометцентру Світлана Гончаренко.

За її словами, у середу, 26 березня, на Волині буде прекрасна погода. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень штормові пориви 15-20 м/с. Температура по області +11-+16 градусів. Вночі 0-+5 градусів тепла. По Луцьку вночі +1-+3 градусів тепла вночі, вдень +13-+15 градусів.

«Середньодобова температура на сьогоднішній день ще нижча за норму, а вже починаючи із завтрашнього дня буде вище норми», - відзначила синоптикиня.

Як розповіла Світлана Гончаренко, на 28-29 березня очікується на проходження холодного атмосферного фронту, тому буде дощ. 28 березня буде невеликий дощ, уночі помірний дощ, 29 березня буде невеликий дощ. Потепліє суттєво. Температура вночі +2-+ 7 градусів, в денні години до 17° тепла.

30-31 березня погоду на Волині буде зумовлювати поле підвищеного тиску, тому буде без опадів, вітер південний 7- 12 м/с, температура вночі +6-+11 градусів, а вдень +20-+25. Тепло на Волині протриває щонайменше тиждень.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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