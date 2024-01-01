Польща та Україна проведуть переговори з фермерами
Сьогодні, 07:32
Міністр аграрної політики України Микола Сольський завтра, 27 березня, проведе переговори зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву Секерського наводить wnp.pl.
Він нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація українського уряду, оскільки на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
"Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників", - уточнив міністр.
Секерський наголосив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.
Протести польських фермерів
Нагадаємо, у Польщі вже кілька місяців протестують фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.
Протестувальники, зокрема, почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт.
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Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву Секерського наводить wnp.pl.
Він нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація українського уряду, оскільки на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
"Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників", - уточнив міністр.
Секерський наголосив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.
Протести польських фермерів
Нагадаємо, у Польщі вже кілька місяців протестують фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.
Протестувальники, зокрема, почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт.
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