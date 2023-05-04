У селі біля Луцька збудують укриття для гімназії за 4,2 млн гривень

У селі біля Луцька збудують укриття для гімназії за 4,2 млн гривень
Для Гаразджанської гімназії Підгайцівської сільської ради збудують споруду цивільного захисту. Навчальний заклад розташований на вулиці Вишнева, 77а в селі Гаразджа Луцького району.

Тендер на нове будівництво споруди цивільного захисту для Гаразджанської гімназії оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 березня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 4,2 мільйона гривень.

Згідно з технічним завданням, нове будівництво споруди цивільного захисту для Гаразджанської гімназії включатиме земляні роботи, монтаж блоків укриття та залізобетонного модуля укриття, улаштування залізобетонних підпірних стін, гідроізоляцію поверхонь, улаштування залізобетонних сходів і майданчиків, монтаж металопластикових перегородок, встановлення дверей, прокладання вентиляції, улаштування майданчика під генератор, монтаж електрообладнання, заземлення, встановлення конвекторів, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлення біотуалетів та біоумивальників тощо.

Роботи мають завершити до 31 липня 2024 року.

Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.

Нагадаємо, в закладах освіти Ковельської громади продовжують облаштовувати укриття.

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Теги: Волинь, Гаражджа, Луцьк, школа, укриття, будівництво
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