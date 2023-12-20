Парламент Литви схвалив закупівлю безпілотників для України





Сейм Литви схвалив поправки до закону про публічні закупівлі, які передбачають дозвіл організаціям купувати та використовувати для випробувань або передавати в інші країни дрони, які використовують компоненти китайських виробників. Про це пише lrytas.lt, передає



Після обговорення за проект проголосували 75, утрималися 2, проти не проголосував жоден депутат. Економічний комітет Сейму, трохи скоригувавши проект, схвалив його консенсусом.



Пропозиція передбачає, що організації можуть передати закуплені безпілотники з китайськими компонентами на підтримку України, яка бореться з російською агресією.



Через брак зброї та боєприпасів в Україні безпілотники стали важливою частиною військових дій.



Оскільки такі безпілотники чи інша продукція не використовуватиметься в діяльності закупівельних організацій, важливих для безпеки, такі винятки не завдаватимуть шкоди інтересам національної безпеки країни.



Ініціатори проекту кажуть, що зараз організації, які мають важливе значення для безпеки, не можуть купувати товари, виробник або контролер яких зареєстрований у Китаї, оскільки вони вважаються ненадійними, навіть якщо товари використовуються лише для тестування або передаються в якості підтримки в інші країни.

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