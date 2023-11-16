Україна перемогла Ісландію та виборола путівку на Євро-2024
26 березень, 23:46
Збірна України перемогла у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 збірну Ісландії з рахунком 2:1 й зіграє на чемпіонаті влітку цього року.
“Домашній” матч з Ісландією відбувався в польському Вроцлаві на стадіоні “Тарчинський Арена Вроцлав”, - пише ВВС.
Перед матчем Україну вважали фаворитом, у свіжому рейтингу ФІФА Ісландії посідає 73-тє місце, а Україна — 24-та. У букмекерів Україна такоє була фаворитом - на її перемоги ставки приймали з коефіцієнтом 1,5, а Ісландії - 7,7.
Проте матч для українців почався не дуже оптимістично. Хоча Україна й володіла ініціативою, проте підопічні Сергія Реброва так і не змогли першими відкрити рахунок.
А от Гудмундссон на тридцятій хвилині матчу перед штрафною українців розібрався з кількома захисниками і відправив мʼяч у кут воріт.
На 39-й хвилині після навали атак українців Роман Яремчук забив, але гол не зарахували через положення поза грою.
Але вже на 53-й хвилині після стрімкої контратаки Віктор Циганков з-за меж штрафного майданчика ісландців поклав мʼяча у дальній кут воріт.
Михайло Мудрик за матч мав кілька шансів забити, а на 84-й хвилині йому це вдалось й він вивів Україну вперед.
Українці у попередньому матчі з Боснією буквально вирвали перемогу на останніх хвилинах. Попередню гру відбору плей-оф команда Сергія Реброва у наднервовому матчі виграла у Боснії і Герцеговини з рахунком 2:1. Тоді українці програвали по ходу матча, але зуміли вирвати перемогу.
Україна вп'яте зустрічалась з Ісландією. До цього команди обмінялись перемогами та звели дві зустрічі до нічиїх.
У відборі на чемпіонат світу 2018 року Україна зіграла внічию з Ісландією вдома і програла 0:2 в гостях. Два голи тоді забив Гільфі Сігурдссон.
Євро-2024 цього літа відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
Жеребкування групового етапу Євро-2024 вже відбулось і Україна гратиме у групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
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“Домашній” матч з Ісландією відбувався в польському Вроцлаві на стадіоні “Тарчинський Арена Вроцлав”, - пише ВВС.
Перед матчем Україну вважали фаворитом, у свіжому рейтингу ФІФА Ісландії посідає 73-тє місце, а Україна — 24-та. У букмекерів Україна такоє була фаворитом - на її перемоги ставки приймали з коефіцієнтом 1,5, а Ісландії - 7,7.
Проте матч для українців почався не дуже оптимістично. Хоча Україна й володіла ініціативою, проте підопічні Сергія Реброва так і не змогли першими відкрити рахунок.
А от Гудмундссон на тридцятій хвилині матчу перед штрафною українців розібрався з кількома захисниками і відправив мʼяч у кут воріт.
На 39-й хвилині після навали атак українців Роман Яремчук забив, але гол не зарахували через положення поза грою.
Але вже на 53-й хвилині після стрімкої контратаки Віктор Циганков з-за меж штрафного майданчика ісландців поклав мʼяча у дальній кут воріт.
Михайло Мудрик за матч мав кілька шансів забити, а на 84-й хвилині йому це вдалось й він вивів Україну вперед.
Українці у попередньому матчі з Боснією буквально вирвали перемогу на останніх хвилинах. Попередню гру відбору плей-оф команда Сергія Реброва у наднервовому матчі виграла у Боснії і Герцеговини з рахунком 2:1. Тоді українці програвали по ходу матча, але зуміли вирвати перемогу.
Україна вп'яте зустрічалась з Ісландією. До цього команди обмінялись перемогами та звели дві зустрічі до нічиїх.
У відборі на чемпіонат світу 2018 року Україна зіграла внічию з Ісландією вдома і програла 0:2 в гостях. Два голи тоді забив Гільфі Сігурдссон.
Євро-2024 цього літа відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
Жеребкування групового етапу Євро-2024 вже відбулось і Україна гратиме у групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
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