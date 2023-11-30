Селище на Волині не хоче ставати селом





У селищі Локачі на Волині кажуть, що не хочуть ставати селом, - повідомляє



Відтепер містами називатимуться населені пункти з переважно компактною забудовою та чисельністю мешканців не менше 10 000 осіб. У селищах має бути переважно садибна забудова та не менше 5 тисяч мешканців. Якщо населення є меншим, населений пункт вважатиметься селом. У волинському селищі Локачі зареєстровано 3500 людей. Відповідно до нового законодавства вона підпадає під статус села, однак, як запевнив Локачинський селищний голова Богдан Іус, Локачі, так і залишаться селищем, не зважаючи ні на що.



«Нам не загрожує стати селом. У законі норма звучить так, що селища і міста, навіть якщо вони не підпадають під норму закону, не втрачають свій статус. Якщо було селище, так і залишається селище, якщо було місто, так і залишається місто. Навіть якщо по кількості населення вони не будуть підпадати під норми закону», - зазначив у коментарі посадовець.



За словами Богдана Іуса, якщо буде згода жителів і відповідне рішення ради, статус можна понизити на село. Тобто, якщо селище бажає стати селом, воно ним стане, аналогічно і місто може стати селищем. Якщо такого бажання не буде у мешканців та депутатів ради, то селище так і залишиться селищем, а місто так і залишиться містом.



«Нам це не загрожує - Локачі які були селищем так і залишаться», - наголосив селищний голова.



На запитання, чи хочуть у селищі Локачі отримати статус міста, Богдан Іус сказав, що наразі це неможливо.



«Чи хочемо ми стати містом? Ми під ці критерії не підпадаємо, адже для того щоб отримати статус міста необхідно, аби у населеному пункті проживали не менше 10000 людей.



У Локачах проживає до 5000 населення, а саме зареєстровано 3500 жильців, проживають, звісно, більше, але зареєстрована така кількість. Ми навіть не підпадаємо під статус селища», - підсумував посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Взимку нинішнього року набув чинності Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», відповідно до якого селищ міського типу в Україні більше не буде.У селищі Локачі на Волині кажуть, що не хочуть ставати селом, - повідомляє ВСН. Відтепер містами називатимуться населені пункти з переважно компактною забудовою та чисельністю мешканців не менше 10 000 осіб. У селищах має бути переважно садибна забудова та не менше 5 тисяч мешканців. Якщо населення є меншим, населений пункт вважатиметься селом. У волинському селищі Локачі зареєстровано 3500 людей. Відповідно до нового законодавства вона підпадає під статус села, однак, як запевнив Локачинський селищний голова, Локачі, так і залишаться селищем, не зважаючи ні на що.«Нам не загрожує стати селом. У законі норма звучить так, що селища і міста, навіть якщо вони не підпадають під норму закону, не втрачають свій статус. Якщо було селище, так і залишається селище, якщо було місто, так і залишається місто. Навіть якщо по кількості населення вони не будуть підпадати під норми закону», - зазначив у коментарі посадовець.За словами Богдана Іуса, якщо буде згода жителів і відповідне рішення ради, статус можна понизити на село. Тобто, якщо селище бажає стати селом, воно ним стане, аналогічно і місто може стати селищем. Якщо такого бажання не буде у мешканців та депутатів ради, то селище так і залишиться селищем, а місто так і залишиться містом.«Нам це не загрожує - Локачі які були селищем так і залишаться», - наголосив селищний голова.На запитання, чи хочуть у селищі Локачі отримати статус міста, Богдан Іус сказав, що наразі це неможливо.«Чи хочемо ми стати містом? Ми під ці критерії не підпадаємо, адже для того щоб отримати статус міста необхідно, аби у населеному пункті проживали не менше 10000 людей.У Локачах проживає до 5000 населення, а саме зареєстровано 3500 жильців, проживають, звісно, більше, але зареєстрована така кількість. Ми навіть не підпадаємо під статус селища», - підсумував посадовець.

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