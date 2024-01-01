Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
Загалом росія вже втратила в Україні 439 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 439190 (+1030) осіб,
- танків - 6904 (+11),
- бойових броньованих машин - 13216 (+9),
- артилерійських систем - 10931 (+27),
- РСЗВ - 1019 (+0),
- засоби ППО - 728 (+1),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),
- крилаті ракети - 2015 (+1),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41),
- спеціальна техніка - 1794 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 439190 (+1030) осіб,
- танків - 6904 (+11),
- бойових броньованих машин - 13216 (+9),
- артилерійських систем - 10931 (+27),
- РСЗВ - 1019 (+0),
- засоби ППО - 728 (+1),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),
- крилаті ракети - 2015 (+1),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41),
- спеціальна техніка - 1794 (+5).
Дані уточнюються.
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