Курс валют у Луцьку на 27 березня
Сьогодні, 10:08
27 березня готівковий курс долара становить 39.00, продають його за 39.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.72, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.72, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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