Курс валют у Луцьку на 27 березня

Курс валют у Луцьку на 27 березня
27 березня готівковий курс долара становить 39.00, продають його за 39.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.72, а продають за 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.95.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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