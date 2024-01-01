«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Хомич

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Хомич
Траурний кортеж «На щиті» з тілом полеглого Героя Петра Хомича прибуде у Любомль сьогодні, 27 березня, орієнтовно о 16.00 год, та рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська – вул. Поштова – вул. Комарова – до дому захисника.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Просимо жителів міста гідно зустріти воїна «на щиті», створивши «живий коридор» та схилити голови в скорботі перед його світлою пам’яттю.

Похорон Героя відбудеться у четвер, 28 березня. Після 11.00 год траурна хода вирушить від дому Петра Хомича до Храму Георгія Побідоносця, де о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.

По завершенню, о 13.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після якої траурна процесія вирушить на цвинтар.

Навіки честь і слава нашому захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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