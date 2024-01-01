«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Хомич
Сьогодні, 10:30
Траурний кортеж «На щиті» з тілом полеглого Героя Петра Хомича прибуде у Любомль сьогодні, 27 березня, орієнтовно о 16.00 год, та рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська – вул. Поштова – вул. Комарова – до дому захисника.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Просимо жителів міста гідно зустріти воїна «на щиті», створивши «живий коридор» та схилити голови в скорботі перед його світлою пам’яттю.
Похорон Героя відбудеться у четвер, 28 березня. Після 11.00 год траурна хода вирушить від дому Петра Хомича до Храму Георгія Побідоносця, де о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.
По завершенню, о 13.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після якої траурна процесія вирушить на цвинтар.
Навіки честь і слава нашому захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Просимо жителів міста гідно зустріти воїна «на щиті», створивши «живий коридор» та схилити голови в скорботі перед його світлою пам’яттю.
Похорон Героя відбудеться у четвер, 28 березня. Після 11.00 год траурна хода вирушить від дому Петра Хомича до Храму Георгія Побідоносця, де о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.
По завершенню, о 13.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після якої траурна процесія вирушить на цвинтар.
Навіки честь і слава нашому захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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