На фронті під час ракетного обстрілу загинув Герой з Волині Петро Хомич
24 березень, 23:16
На війні з російськими окупантами в результаті ракетного обстрілу загинув захисник із Любомля – молодший сержант Хомич Петро Петрович, 1974 р.н.
Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Любомльської громади.
Петро Хомич загинув 23.03.2024 в результаті ракетного обстрілу в районі н.п. Садове Запорізької області, мужньо виконавши свій військовий обовʼязок на вірність Україні.
Про дату та час прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.
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Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Любомльської громади.
Петро Хомич загинув 23.03.2024 в результаті ракетного обстрілу в районі н.п. Садове Запорізької області, мужньо виконавши свій військовий обовʼязок на вірність Україні.
Про дату та час прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.
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