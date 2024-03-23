На фронті під час ракетного обстрілу загинув Герой з Волині Петро Хомич

На фронті під час ракетного обстрілу загинув Герой з Волині Петро Хомич
На війні з російськими окупантами в результаті ракетного обстрілу загинув захисник із Любомля – молодший сержант Хомич Петро Петрович, 1974 р.н.

Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Любомльської громади.

Петро Хомич загинув 23.03.2024 в результаті ракетного обстрілу в районі н.п. Садове Запорізької області, мужньо виконавши свій військовий обовʼязок на вірність Україні.

Про дату та час прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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