На фронті під час ракетного обстрілу загинув Герой з Волині Петро Хомич

Хомич Петро Петрович, 1974 р.н.



Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Любомльської громади.



Петро Хомич загинув 23.03.2024 в результаті ракетного обстрілу в районі н.п. Садове Запорізької області, мужньо виконавши свій військовий обовʼязок на вірність Україні.



Про дату та час прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.

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