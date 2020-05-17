На Волині у лісі під гіллям знайшли ледь живого юнака із важкими травмами





Зі слів свідків, хлопця могла збити машина і водій залишив його помирати.



Як повідомили Інформаційному агентству



Медики швидкої, які прибули на місце, діагностували в юнака відкритий перелом лівої гомілки, закритий перелом лівого стегна, відрив м’язів обох гомілок.



Постраждалого доставили у Волинську обласну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Цміни Камінь-Каширського району в лісоподсадці під гіллям виявили ледь живого молодого хлопця.Зі слів свідків, хлопця могла збити машина і водій залишив його помирати.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про надзвичайну подію надійшов вранці 24 березня.Медики швидкої, які прибули на місце, діагностували в юнака відкритий перелом лівої гомілки, закритий перелом лівого стегна, відрив м’язів обох гомілок.Постраждалого доставили у Волинську обласну лікарню.

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