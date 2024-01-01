Коли свято Благовіщення 2024 року: дата за новим календарем, історія, традиції

Діва Марія від янгола про непорочне зачаття.



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Саме цього дня архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, щоб повідомити їй благу вість – скоро вона народить Спасителя всього людства.



Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим календарем



Як для католиків, так і для православних християн Благовіщення є дуже великим святом. Традиційно святкують його перед Великоднем.



Раніше православні віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня. Але від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість церковних свят тепер святкуються на 13 днів раніше. Тому Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року припадає на 25 березня.



Головна його мета – нагадати вірянам про те, що Син Божий прийшов на Землю, щоб спокутувати гріхи людські.



Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці



Про походження цього великого церковного свята можна дізнатися в Євангеліє від Луки. Відомо, що до Діви Марії, яка вела благочестиве життя зі своїм чоловіком Йосипом, прибув архангел Гавриїл. Ангел розповів жінці, що скоро вона народить Ісуса Христа, який стане Спасителем людства.



Водночас Марія залишалася у шлюбі незайманою. Тому вона не могла зрозуміти, як зможе завагітніти. Ангел відповів на це, що зачаття буде непорочним і від Святого Духа. Тоді Діва Марія прийняла волю Господа і завагітніла.



Що не можна робити на Благовіщення 2024 року



Вірянам рекомендують у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і в інші великі християнські події, відкласти всі свої справи, піти до храму і помолитися.



В цей час триває Великий піст, але згідно з церковним уставом, дозволяється трохи послабити його правила, додавши до раціону рибу та морепродукти, гарячі страви з олією, вино.



Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями й рідними, попросити вибачення за свої гріхи. А ось злословити, сваритися і кричати заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після Великодня і Різдва Христового саме Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається найбільшим святом. Його назва означає "звістку", яку отрималавід янгола про непорочне зачаття.Про це пише ТСН Саме цього дня архангелприбув до Діви Марії, щоб повідомити їй благу вість – скоро вона народить Спасителя всього людства.Як для католиків, так і для православних християн Благовіщення є дуже великим святом. Традиційно святкують його перед Великоднем.Раніше православні віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня. Але від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість церковних свят тепер святкуються на 13 днів раніше. Тому Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року припадає на 25 березня.Головна його мета – нагадати вірянам про те, що Син Божий прийшов на Землю, щоб спокутувати гріхи людські.Про походження цього великого церковного свята можна дізнатися в Євангеліє від. Відомо, що до Діви Марії, яка вела благочестиве життя зі своїм чоловіком Йосипом, прибув архангел Гавриїл. Ангел розповів жінці, що скоро вона народить, який стане Спасителем людства.Водночас Марія залишалася у шлюбі незайманою. Тому вона не могла зрозуміти, як зможе завагітніти. Ангел відповів на це, що зачаття буде непорочним і від Святого Духа. Тоді Діва Марія прийняла волю Господа і завагітніла.Вірянам рекомендують у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і в інші великі християнські події, відкласти всі свої справи, піти до храму і помолитися.В цей час триває Великий піст, але згідно з церковним уставом, дозволяється трохи послабити його правила, додавши до раціону рибу та морепродукти, гарячі страви з олією, вино.Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями й рідними, попросити вибачення за свої гріхи. А ось злословити, сваритися і кричати заборонено.

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