Польща збільшить присутність власних військ на східних кордонах





Про це повідомляє польське агентство преси PAP, посилаючись на заяву глави оборонного відомства країни, яку він зробив під час з'їзду політичного польського альянсу "Третій шлях", передає



"Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування", – наголосив Косіняк-Камиш.



За його словами, збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.



Міністр зазначив, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, на якому, зокрема, "обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину".



Він також заявив, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові у межах Підляської військової оперативної групи. Такі заходи плануються на 2025 рік.



Розповідаючи про збільшення військової присутності на кордоні, Косіняк-Камиш додав, що це буде "постійна присутність". Там, серед іншого, також планують звести та облаштувати нові сховища для підрозділів. Міністр додав, що відповідні заходи спрямовані на стримування "потенційних ворожих нападів та атак".



Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна посилить присутність своїх військ на сході держави. Йдеться про прикордонні райони із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.Про це повідомляє польське агентство преси PAP, посилаючись на заяву глави оборонного відомства країни, яку він зробив під час з'їзду політичного польського альянсу "Третій шлях", передає Суспільне "Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування", – наголосив Косіняк-Камиш.За його словами, збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.Міністр зазначив, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, на якому, зокрема, "обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину".Він також заявив, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові у межах Підляської військової оперативної групи. Такі заходи плануються на 2025 рік.Розповідаючи про збільшення військової присутності на кордоні, Косіняк-Камиш додав, що це буде "постійна присутність". Там, серед іншого, також планують звести та облаштувати нові сховища для підрозділів. Міністр додав, що відповідні заходи спрямовані на стримування "потенційних ворожих нападів та атак".Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію