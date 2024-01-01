За волю України віддав своє життя Герой з Луцької громади Ігор Журавель

Ігор Журавель.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Мешканець села Рокині Луцької міської територіальної громади Журавель Ігор Якович, 25.01.1974 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу механізованої роти.



Старший солдат Журавель Ігор Якович загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 50-річний Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова ЛуцькаМешканець села Рокині Луцької міської територіальної громади Журавель Ігор Якович, 25.01.1974 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу механізованої роти.Старший солдат Журавель Ігор Якович загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

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