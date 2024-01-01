На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Міщук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Міщук
На війні з російськими окупантами загинув 35-річний військовослужбовець із села Світязь на Волині Ярослав Міщук.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

Ярослав був мобілізований 1 грудня 2023 року у військову частину А 0284, служив в аеромобільних військах.

З 15 лютого 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. Свій останній бій Ярослав Міщук прийняв на Донеччині. У захисника у Світязі залишилася сестра.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну», - йдеться у повідомленні.

Кортеж з тілом загиблого прибуде до Шацька у вівторок, 26 березня. Цього ж дня відбудеться чин відспівування Героя у Петро-Павлівському монастирі села Світязь.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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