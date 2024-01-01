Погода у Луцьку на завтра, 25 березня

Погода у Луцьку на завтра, 25 березня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +9°.

Народний прогноз погоди: до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтає. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

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Теги: Погода, Луцьк
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