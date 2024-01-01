Погода у Луцьку на завтра, 25 березня

Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +9°.до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтає. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.