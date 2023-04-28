В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку





Про це



Як зазначається у Меморандумі, у грудні 2023 року в парламенті було представлено законопроект, який посилить нормативні вимоги до учасників ринку платіжних послуг.



"Ми будемо прагнути ухвалити закон до кінця травня 2024 року", - йдеться у документі.



Крім того, НБУ має намір:



підготувати концептуальну записку для методології оцінки наглядових ризиків до кінця серпня 2024 року та запровадить цю методологію до кінця грудня 2024 року;



підготувати до кінця липня 2024 року концептуальну записку про нормативні вимоги до індивідуальних (p2p) та інших подібних електронних платежів з метою виявлення та обмеження аномальної поведінки.



"Ми запровадимо регулювання до кінця жовтня 2024 року", - йдеться у Меморандумі.



Історія питання



У лютому голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій.



За його словами, НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на фінансові операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, їх кількість тощо, а також граничні суми готівкових переказів за допомогою терміналів самообслуговування.



Після цього перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова визнала актуальність тіньових платежів, оскільки "значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо".



Рожкова сказала, що рішення буде ухвалено у такому вигляді, який не обмежить "нормальний бізнес, нормальних людей", але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.



Як зазначила Рожкова, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами "це надзвичайно сенситивна тема". Тому НБУ не що-небудь анонсуватиме доти, доки не визначиться остаточно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів із картки на картку за певних умов.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.Як зазначається у Меморандумі, у грудні 2023 року в парламенті було представлено законопроект, який посилить нормативні вимоги до учасників ринку платіжних послуг."Ми будемо прагнути ухвалити закон до кінця травня 2024 року", - йдеться у документі.підготувати концептуальну записку для методології оцінки наглядових ризиків до кінця серпня 2024 року та запровадить цю методологію до кінця грудня 2024 року;підготувати до кінця липня 2024 року концептуальну записку про нормативні вимоги до індивідуальних (p2p) та інших подібних електронних платежів з метою виявлення та обмеження аномальної поведінки."Ми запровадимо регулювання до кінця жовтня 2024 року", - йдеться у Меморандумі.У лютому голова фінансового комітету Верховної радиповідомив, що на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій.За його словами, НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на фінансові операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, їх кількість тощо, а також граничні суми готівкових переказів за допомогою терміналів самообслуговування.Після цього перший заступник голови НБУвизнала актуальність тіньових платежів, оскільки "значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо".Рожкова сказала, що рішення буде ухвалено у такому вигляді, який не обмежить "нормальний бізнес, нормальних людей", але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.Як зазначила Рожкова, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами "це надзвичайно сенситивна тема". Тому НБУ не що-небудь анонсуватиме доти, доки не визначиться остаточно.

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