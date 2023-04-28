В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку

В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку
В Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів із картки на картку за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Як зазначається у Меморандумі, у грудні 2023 року в парламенті було представлено законопроект, який посилить нормативні вимоги до учасників ринку платіжних послуг.

"Ми будемо прагнути ухвалити закон до кінця травня 2024 року", - йдеться у документі.

Крім того, НБУ має намір:

підготувати концептуальну записку для методології оцінки наглядових ризиків до кінця серпня 2024 року та запровадить цю методологію до кінця грудня 2024 року;

підготувати до кінця липня 2024 року концептуальну записку про нормативні вимоги до індивідуальних (p2p) та інших подібних електронних платежів з метою виявлення та обмеження аномальної поведінки.

"Ми запровадимо регулювання до кінця жовтня 2024 року", - йдеться у Меморандумі.

Історія питання

У лютому голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій.

За його словами, НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на фінансові операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, їх кількість тощо, а також граничні суми готівкових переказів за допомогою терміналів самообслуговування.

Після цього перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова визнала актуальність тіньових платежів, оскільки "значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо".

Рожкова сказала, що рішення буде ухвалено у такому вигляді, який не обмежить "нормальний бізнес, нормальних людей", але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.

Як зазначила Рожкова, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами "це надзвичайно сенситивна тема". Тому НБУ не що-небудь анонсуватиме доти, доки не визначиться остаточно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: платежі, картка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку
Сьогодні, 18:30
Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії
Сьогодні, 17:03
Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі
Сьогодні, 16:09
На Заході України внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти Нафтогазу, - Чернишов
Сьогодні, 15:13
У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ: чи є загроза
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах
31 січень, 16:08
Чи буде стягуватися податок за перекази з картки на картку: пояснення Мінфіну Чи буде стягуватися податок за перекази з картки на картку: пояснення Мінфіну
01 січень, 18:25
На Волині покарали дев’ятикласника, який знайшов банківську карту і зняв з неї гроші На Волині покарали дев’ятикласника, який знайшов банківську карту і зняв з неї гроші
28 квітень, 2023, 11:47
У Луцьку в супермаркеті у жінки вкрали банківську картку та розрахувалися нею У Луцьку в супермаркеті у жінки вкрали банківську картку та розрахувалися нею
02 січень, 2023, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні обмежать підозрілі платежі з картки на картку
Сьогодні, 18:30
 0
Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії
Сьогодні, 17:03
 0
Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі
Сьогодні, 16:09
 0
На Заході України внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти Нафтогазу, - Чернишов
Сьогодні, 15:13
 0
У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ: чи є загроза
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8