Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі

Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі
Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.

«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.

Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».

«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.

Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».


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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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