Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі

Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі.Про це пишез посиланням на Міноборони Польщі.«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборониРосійська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».