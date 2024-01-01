Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі
Сьогодні, 16:09
Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.
«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.
Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.
Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».
«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.
Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.
Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».
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Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.
«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.
Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.
Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».
«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.
Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.
Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».
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