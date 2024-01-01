У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ: чи є загроза

У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ: чи є загроза
У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ. Але це обслуговуючий персонал, який займається технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. Вона залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб росія мала якісь сили для того, щоб становити на даний момент загрозу", - сказав він.

Речник додав, що підрозділи розвідки відстежують ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь. Також цей напрямок продовжують укріплювати. Йдеться як про інженерні укріплення по лінії кордону, так і фортифікації на прикордонних територіях.

"Нагадаю, що росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання у підготовку, в рамках ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування техніки", - пояснив Демченко.

Білорусь допомагає росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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