Рух вантажівок у бік Польщі повністю заблокований на двох пунктах пропуску, - прикордонники





Як передає Андрій Демченко.



За його словами, на двох пунктах пропуску - «Ягодин» та «Рава-Руська» - польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України в Польщу.



"Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", - сказав речник ДПСУ.



За його словами, в бік України, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу прослідувало близько 60 вантажівок.



Як повідомлялося, 20 березня польські аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.



Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська».Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУЗа його словами, на двох пунктах пропуску - «Ягодин» та «Рава-Руська» - польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України в Польщу."Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", - сказав речник ДПСУ.За його словами, в бік України, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу прослідувало близько 60 вантажівок.Як повідомлялося, 20 березня польські аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

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