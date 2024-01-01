ЗСУ уразили два великі десантні кораблі рф у Севастополі





Про це заявив СтратКом ЗСУ, пише



Як стверджується, окрім кораблів, у Севастополі вдалося уразити центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту рф.



Уночі 24 березня в Севастополі лунали вибухи. «Крымский ветер» писав про приліт, ймовірно, у район колишнього штабу Військово-морських сил України, де зараз розташована російська військова частина.



Проєкт OSINTtechnical зазначав про щонайменше три крилаті ракети Storm Sadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також проєкт писав про влучання в нафтобазу у селищі Гвардійському, де почалася пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України успішно уразили два великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.Про це заявив СтратКом ЗСУ, пише Громадське Як стверджується, окрім кораблів, у Севастополі вдалося уразити центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту рф.Уночі 24 березня в Севастополі лунали вибухи. «Крымский ветер» писав про приліт, ймовірно, у район колишнього штабу Військово-морських сил України, де зараз розташована російська військова частина.Проєкт OSINTtechnical зазначав про щонайменше три крилаті ракети Storm Sadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також проєкт писав про влучання в нафтобазу у селищі Гвардійському, де почалася пожежа.

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