Росія втратила за добу ще 990 вояків

Росія втратила за добу ще 990 вояків
З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 вояк.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,

- танків ‒ 6876 (+24) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,

- артилерійських систем – 10855 (+44) од,

- РСЗВ – 1018 (+0) од,

- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,

- крилатих ракет ‒ 1992 (+0),

- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,

- підводних човнів – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,

- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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