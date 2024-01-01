Росія втратила за добу ще 990 вояків
Сьогодні, 12:06
З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 вояк.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,
- танків ‒ 6876 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,
- артилерійських систем – 10855 (+44) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
- крилатих ракет ‒ 1992 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,
- танків ‒ 6876 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,
- артилерійських систем – 10855 (+44) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
- крилатих ракет ‒ 1992 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ уразили два великі десантні кораблі рф у Севастополі
Сьогодні, 12:35
Росія втратила за добу ще 990 вояків
Сьогодні, 12:06
На Волині горіла квартира
Сьогодні, 11:34
Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль
Сьогодні, 11:02