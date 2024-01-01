Росія втратила за добу ще 990 вояків





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,



- танків ‒ 6876 (+24) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,



- артилерійських систем – 10855 (+44) од,



- РСЗВ – 1018 (+0) од,



- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,



- крилатих ракет ‒ 1992 (+0),



- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,



- підводних човнів – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,



- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 вояк.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,- танків ‒ 6876 (+24) од,- бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,- артилерійських систем – 10855 (+44) од,- РСЗВ – 1018 (+0) од,- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,- крилатих ракет ‒ 1992 (+0),- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,- підводних човнів – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,- спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.

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