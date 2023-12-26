На Волині горіла квартира
Сьогодні, 11:34
Сьогодні, 24 березня, о 8:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Ковель на вулиці Незалежності йде дим з квартири на третьому поверсі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце виклику вирушили вогнеборці 4 ДПРЧ м. Ковель, які по прибуттю встановили автодрабину та організували ланку ГДЗС, в процесі розвідки було знайдено власника квартири, якого вивели та передали працівникам швидкої допомоги.
Загалом на гасіння подали 2 водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 8:39. Причина пожежі: необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце виклику вирушили вогнеборці 4 ДПРЧ м. Ковель, які по прибуттю встановили автодрабину та організували ланку ГДЗС, в процесі розвідки було знайдено власника квартири, якого вивели та передали працівникам швидкої допомоги.
Загалом на гасіння подали 2 водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 8:39. Причина пожежі: необережне поводження з вогнем.
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