На Волині горіла квартира

Сьогодні, 24 березня, о 8:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Ковель на вулиці Незалежності йде дим з квартири на третьому поверсі.Про це повідомили у ДСНС Волині.На місце виклику вирушили вогнеборці 4 ДПРЧ м. Ковель, які по прибуттю встановили автодрабину та організували ланку ГДЗС, в процесі розвідки було знайдено власника квартири, якого вивели та передали працівникам швидкої допомоги.Загалом на гасіння подали 2 водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 8:39. Причина пожежі: необережне поводження з вогнем.