Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Львівщині: є влучання





Про це Максим Козицький.



"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.



Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце". - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області «кинджалами».Про це повідомив голова ОВА"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в якийВогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце". - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.

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