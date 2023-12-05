Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Львівщині: є влучання
Сьогодні, 10:30
Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області «кинджалами».
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.
Головне фото - ілюстративне.
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