Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Львівщині: є влучання

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Львівщині: є влучання
Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області «кинджалами».

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Львівщина, атака
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