Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі
Російська ракета о 5:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.

Про це повідомляє в мережі Х Оперативне командування ЗС Польщі, передає Укрінформ.

“Інформуємо, що 24 березня о 04:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі літаками дальньої авіації російської федерації. Цілями ударів були населені пункти у західній Україні. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу населеного пункту Осердув (Люблінське воєводство) і пробув у ньому 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари”, - йдеться в повідомленні Оперативного командування.

Як зазначається, сьогодні вночі було введено в дію всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі. Зокрема, було активізовано польську та союзницьку авіацію.

Підкреслюється, що польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до гарантування безпеки повітряного простору Польщі.

Голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра в соцмережі X написав, що президент Польщі як верховний головнокомандувач ЗС Польщі був поінформований про цей інцидент. З цього приводу було проведено розмову з віцепрем’єром – міністром національної оборони РП Владиславом Косіняком-Камишем. Про інцидент з російською ракетою у повітряному просторі НАТО було також поінформовано союзників по Північноатлантичному альянсу.

Як повідомлялося, упродовж останніх кількох місяців у Польщі декілька разів піднімали у повітря польську та союзницьку військову авіацію, зокрема дві пари польських та американських винищувачів F-16, які патрулювали повітряний простір східної Польщі у зв'язку з масованою ракетною атакою росії території України.

29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни. Тоді у Польщі також піднімали у повітря дві пари винищувачів F-16.

У ніч на 24 березня війська рф завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща, ракета
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