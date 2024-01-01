Вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі

Вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі
У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – рф.) та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ - рф., мис Чауда – Крим).

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Ворожі повітряні цілі знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.


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Теги: Росія, Україна, війна
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