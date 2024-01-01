На Львівщину летіло близько 20 російських ракет, на Київ – приблизно 10
Сьогодні, 09:05
У ніч проти 24 березня російсько-окупаційні війська знову атакували Україну, зокрема випустили близько 10 ракет по Києву та 20 — по території Львівської області.
Про це повідомили КМВА та Андрій Садовий.
Так, по столиці противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з Саратовської області рф. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.
Силам протиповітряної оборони вдалося уразити над Києвом та в районі столиці приблизно десяток ворожих ракет.
За попередніми даними КМВА, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району, а також у парковій зоні та на території житлової забудови в Шевченківському районі.
Водночас по Львівській області летіло близько 20 ракет і 7 безпілотників типу Shahed. Цілями були обʼєкти критичної інфраструктури.
За інформацією Садового, у самому Львові прильотів не зафіксовано, але відомо про обстріли на території області.
Згодом у Львівській ОВА розповіли, що ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури в області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.
Куди ще летіли дрони?
Як пише Громадське, у Нікопольському районі Дніпропетровської області уламки безпілотників пошкодили енергооб'єкт. Близько 10 тисяч абонентів залишились без світла. Електропостачання вже відновлено. Люди не постраждали, повідомила районна влада.
У Кривому Розі також зафіксували падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень та понад 150 навчальних закладів, розповіли в Дніпропетровській ОВА.
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Про це повідомили КМВА та Андрій Садовий.
Так, по столиці противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з Саратовської області рф. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.
Силам протиповітряної оборони вдалося уразити над Києвом та в районі столиці приблизно десяток ворожих ракет.
За попередніми даними КМВА, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району, а також у парковій зоні та на території житлової забудови в Шевченківському районі.
Водночас по Львівській області летіло близько 20 ракет і 7 безпілотників типу Shahed. Цілями були обʼєкти критичної інфраструктури.
За інформацією Садового, у самому Львові прильотів не зафіксовано, але відомо про обстріли на території області.
Згодом у Львівській ОВА розповіли, що ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури в області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.
Куди ще летіли дрони?
Як пише Громадське, у Нікопольському районі Дніпропетровської області уламки безпілотників пошкодили енергооб'єкт. Близько 10 тисяч абонентів залишились без світла. Електропостачання вже відновлено. Люди не постраждали, повідомила районна влада.
У Кривому Розі також зафіксували падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень та понад 150 навчальних закладів, розповіли в Дніпропетровській ОВА.
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