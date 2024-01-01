На Львівщину летіло близько 20 російських ракет, на Київ – приблизно 10





Про це повідомили КМВА та Андрій Садовий.



Так, по столиці противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з Саратовської області рф. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.



Силам протиповітряної оборони вдалося уразити над Києвом та в районі столиці приблизно десяток ворожих ракет.



За попередніми даними КМВА, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району, а також у парковій зоні та на території житлової забудови в Шевченківському районі.



Водночас по Львівській області летіло близько 20 ракет і 7 безпілотників типу Shahed. Цілями були обʼєкти критичної інфраструктури.



За інформацією Садового, у самому Львові прильотів не зафіксовано, але відомо про обстріли на території області.



Згодом у Львівській ОВА розповіли, що ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури в області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.



Куди ще летіли дрони?



Як пише



У Кривому Розі також зафіксували падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень та понад 150 навчальних закладів, розповіли в Дніпропетровській ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 24 березня російсько-окупаційні війська знову атакували Україну, зокрема випустили близько 10 ракет по Києву та 20 — по території Львівської області.Про це повідомили КМВА таТак, по столиці противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з Саратовської області рф. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.Силам протиповітряної оборони вдалося уразити над Києвом та в районі столиці приблизно десяток ворожих ракет.За попередніми даними КМВА, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району, а також у парковій зоні та на території житлової забудови в Шевченківському районі.Водночас по Львівській області летіло близько 20 ракет і 7 безпілотників типу Shahed. Цілями були обʼєкти критичної інфраструктури.За інформацією Садового, у самому Львові прильотів не зафіксовано, але відомо про обстріли на території області.Згодом у Львівській ОВА розповіли, що ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури в області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.Як пише Громадське , у Нікопольському районі Дніпропетровської області уламки безпілотників пошкодили енергооб'єкт. Близько 10 тисяч абонентів залишились без світла. Електропостачання вже відновлено. Люди не постраждали, повідомила районна влада.У Кривому Розі також зафіксували падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень та понад 150 навчальних закладів, розповіли в Дніпропетровській ОВА.

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