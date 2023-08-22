Майно лісгоспу на Волині виставили на аукціон за три мільйони





Торги оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській і Волинській областях. пишуть



Як вказано, розпродають групу інвентарних об’єктів у складі: верстат WEEKE, кантувач колод, похилі завантажувальні транспортери для тирси і трiски, привідний механізм для відділення призми, обапола i необрізної дошки, автоматичний пристрій для подачі призми в багатопильний верстат, одновальний багатопильний верстат, приводний роликовий конвеєр зі скидачем дошки, система для видалення тирси, роликові транспортери, сепаратор, автоматичний роздільник досок, привідний транспортер для автоматичної подачі та торцювання, торцювальний вepcтат, пилки з транспортером, багатопильний обрiзний верстат, ланцюговий відвідний конвеєр для обапола i необрізної дошки, рубальна машина, подаючий стіл, стрічковий транспортер, двухвальний брусовочний верстат, завантажувальна естакада, розподільник для поштучного видавання колод, верстат для заточки пил, сушильна камера, вентилятори, верстати ДХЄС, пiдстанцiя МП, багатопильний ребровий станок, лiсотранспортер, крани тощо.



Зазначено, що цей лот виставлено на аукціон уперше.



Вищеперераховане майно розташоване на вулиці Вокзальна, 61 у Любомлі Ковельського району.



Початкова ціна продажу – 2 965 952 гривні.



Нагадаємо, раніше з аукціону продавали нерухомість Маневицького лісового господарства. Побутове приміщення, лісосклад, столярний цех, ремонтну майстерню і цех переробки деревини продали за понад дев’ять мільйонів гривень.



У селі Звірів Луцького району продавали нерухоме майно Ківерцівського лісового господарства. За майже шість мільйонів гривень можна було придбати комплект об’єктів: конюшню, будинок єгеря, лазню, будинок мисливця та інше.



У Любомлі за майже шість мільйонів гривень продавали з молотка цехи переробки деревини та деревообробні майстерні Любомльського лісового господарства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині продають верстати, станки та іншу деревообробну техніку. Вона перебуває на балансі філії «Любомльське лісове господарство» держпідприємства «Ліси України». Майно лісгоспу виставили на аукціон.Торги оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській і Волинській областях. пишуть Волинські новини Як вказано, розпродають групу інвентарних об’єктів у складі: верстат WEEKE, кантувач колод, похилі завантажувальні транспортери для тирси і трiски, привідний механізм для відділення призми, обапола i необрізної дошки, автоматичний пристрій для подачі призми в багатопильний верстат, одновальний багатопильний верстат, приводний роликовий конвеєр зі скидачем дошки, система для видалення тирси, роликові транспортери, сепаратор, автоматичний роздільник досок, привідний транспортер для автоматичної подачі та торцювання, торцювальний вepcтат, пилки з транспортером, багатопильний обрiзний верстат, ланцюговий відвідний конвеєр для обапола i необрізної дошки, рубальна машина, подаючий стіл, стрічковий транспортер, двухвальний брусовочний верстат, завантажувальна естакада, розподільник для поштучного видавання колод, верстат для заточки пил, сушильна камера, вентилятори, верстати ДХЄС, пiдстанцiя МП, багатопильний ребровий станок, лiсотранспортер, крани тощо.Зазначено, що цей лот виставлено на аукціон уперше.Вищеперераховане майно розташоване на вулиці Вокзальна, 61 у Любомлі Ковельського району.Початкова ціна продажу – 2 965 952 гривні.Нагадаємо, раніше з аукціону продавали нерухомість Маневицького лісового господарства. Побутове приміщення, лісосклад, столярний цех, ремонтну майстерню і цех переробки деревини продали за понад дев’ять мільйонів гривень.У селі Звірів Луцького району продавали нерухоме майно Ківерцівського лісового господарства. За майже шість мільйонів гривень можна було придбати комплект об’єктів: конюшню, будинок єгеря, лазню, будинок мисливця та інше.У Любомлі за майже шість мільйонів гривень продавали з молотка цехи переробки деревини та деревообробні майстерні Любомльського лісового господарства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію