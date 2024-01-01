Без електрики внаслідок російської атаки залишилися більш як мільйон споживачів, - Міненерго





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає



"Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі, ми бачимо, що основним їх обʼєктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом обʼєктам по всій території України. Це обʼєкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в реультаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - зазначила Гринчук.



За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо.



У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення.



"Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів", - підкреслила заступниця міністра.



Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладання.



"Шукаємо це обладнання і по всій Україні, і з партнерами співпрацюємо, будемо намагатися якомога швидше відновитися і подати електроенергію нашим споживачам", - сказала Гринчук.



Як повідомляв Укрінформ, вранці 22 березня військові РФ завдали, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби. По обʼєктах ДніпроГЕС прилетіли більш як вісім ракет, перші ракетні удари були завдані о 4-й ранку. Без електропостачання внаслідок російської атаки залишилося більше мільйона споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Без електропостачання внаслідок російської атаки залишилися понад мільйон споживачів.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики, передає Укрінформ "Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі, ми бачимо, що основним їх обʼєктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом обʼєктам по всій території України. Це обʼєкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в реультаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - зазначила Гринчук.За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо.У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення."Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів", - підкреслила заступниця міністра.Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладання."Шукаємо це обладнання і по всій Україні, і з партнерами співпрацюємо, будемо намагатися якомога швидше відновитися і подати електроенергію нашим споживачам", - сказала Гринчук.Як повідомляв Укрінформ, вранці 22 березня військові РФ завдали, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби. По обʼєктах ДніпроГЕС прилетіли більш як вісім ракет, перші ракетні удари були завдані о 4-й ранку. Без електропостачання внаслідок російської атаки залишилося більше мільйона споживачів.

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