24 березня на Волині: гортаючи календар

24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка Людмила Яворська, а також директор ТзОВ «Ізолфа-Сервіс» Олександр Кирильчук.

Вітаємо їх зі святом, зичимо великого здоров’я, достатку й любові.

У неділю, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

За народними прикметами сьогодні, 24 березня, не не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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