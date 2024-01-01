Помилково вважати, що рф зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон

Емманюель Макрон заявив, що помилково думати, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму.



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"Той, хто думає, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму, помиляється", - заявив Макрон за підсумками саміту Європейського Союзу в Брюсселі.



Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що росія вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.



"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей росії", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїзаявив, що помилково думати, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters."Той, хто думає, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму, помиляється", - заявив Макрон за підсумками саміту Європейського Союзу в Брюсселі.Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що росія вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму."Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей росії", - додав він.

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