Помилково вважати, що рф зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон

Помилково вважати, що рф зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що помилково думати, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Той, хто думає, що росія зупиниться на Донбасі та в Криму, помиляється", - заявив Макрон за підсумками саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що росія вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей росії", - додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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