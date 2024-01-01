24 та 25 березня відбудеться прощання з двома волинськими Героями

24 та 25 березня відбудеться прощання з двома волинськими Героями
У неділю, 24 березня, об 11.30 год. у Свято-Благовіщенському храмі м.Луцька (вул.Конякіна 1в) відбудеться відспівування Павлюка Артема Валентиновича.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У понеділок, 25 березня, о 13.00 год. у Михайлівській церкві села Липне Луцького району відбудеться прощання з Войтовичем Петром Анатолійовичем.

Поховають Героя на кладовищі села Липне Луцького району.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області 21 березня загинули лучани: старший солдат Павлюк Артем Валентинович (24.07.1992 року народження) та молодший сержант Войтович Петро Анатолійович (9.07.1991 року народження).

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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