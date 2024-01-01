За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинянко
23 березень, 20:44
На війні загинув Герой з Волині Сергій Глинянко.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"До нашої громади, нажаль, знову надійшла сумна звістка про загибель Захисника України – Глинянка Сергія Петровича, жителя селища Заболоття.
Старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай Господь пошле сили пережити цю гірку втрату. Поділяємо ваш смуток та біль.
Гинуть найкращі – справжні патріоти своєї країни. , який віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається. що про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"До нашої громади, нажаль, знову надійшла сумна звістка про загибель Захисника України – Глинянка Сергія Петровича, жителя селища Заболоття.
Старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай Господь пошле сили пережити цю гірку втрату. Поділяємо ваш смуток та біль.
Гинуть найкращі – справжні патріоти своєї країни. , який віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається. що про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На реконструкцію меліоративних каналів у районі на Волині треба 800 млн грн: чи проводили розчищення
23 березень, 21:37
24 та 25 березня відбудеться прощання з двома волинськими Героями
23 березень, 21:09
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинянко
23 березень, 20:44
На Волині чемпіон з Харкова навчає дітей біатлону. ВІДЕО
23 березень, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня
23 березень, 20:00