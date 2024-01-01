Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла.



На решті території Волинської області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла.На решті території Волинської області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

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