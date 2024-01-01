Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла.
На решті території Волинської області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла.
На решті території Волинської області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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