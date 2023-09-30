Селище на Волині хоче стати містом





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В Україні було 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Проте, 28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу. Відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село.



Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:



місто має мати не менш 10 тисяч населення;

селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;

село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.



Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.



Селище Олика до 1939 року мало статус міста та давно хоче його повернути. Там зареєстровано близьки 3 тисяч мешканців, тож цього недостатньо навіть для селища, згідно з класифікацією. Проте, процедура може бути інакшою через історичне значення Олики.



Голова Олицької селищної ради Олександр Прендецький розповів журналістам ВСН, що звертався за допомогою у вирішенні цього питання до Асоціації міст України:



«Олика була містом, а радянська влада забрала цей статус. Ми надіслали лист-клопотання до військової адміністрації про його повернення, проте поки на законодавчому рівні при існуючих критеріях це зробити неможливо.



Чекаємо на законне врегулювання, бо давно маємо прагнення відновити статус міста», - зауважив Олександр Прендецький.



Виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук розповіла журналістам ВСН, що у нашому регіоні є багато селищних рад, які хочуть стати містом. Зокрема, Олика.



«Є відповідні критерії, кількість населення, урбаністичних будівель тощо. Олика під них не підпадає, але є ще таке поняття, як історичне значення», - зауважила Мар'яна Конончук .



Згідно з новою класифікацією, Олика підпадає під категорію села. Проте, залишиться селищем, адже автоматичного пониження міст у статусі не буде.



Усі населені пункти, які на цей момент уже мають статус міста, його збережуть. Тож одне з найменших міст України, Берестечко на Горохівщині, де живе менше двох тисяч людей, і далі офіційно вважатиметься містом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За новим законодавством термін «селище міського типу» зникне зовсім, натомість населені пункти, що мали цей статус, доєднаються до переліку міст, селищ або ж сіл, залежно від чисельності населення.Пише ВСН В Україні було 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Проте, 28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу. Відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село.Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:місто має мати не менш 10 тисяч населення;селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.Селище Олика до 1939 року мало статус міста та давно хоче його повернути. Там зареєстровано близьки 3 тисяч мешканців, тож цього недостатньо навіть для селища, згідно з класифікацією. Проте, процедура може бути інакшою через історичне значення Олики.Голова Олицької селищної радирозповів журналістам ВСН, що звертався за допомогою у вирішенні цього питання до Асоціації міст України:«Олика була містом, а радянська влада забрала цей статус. Ми надіслали лист-клопотання до військової адміністрації про його повернення, проте поки на законодавчому рівні при існуючих критеріях це зробити неможливо.Чекаємо на законне врегулювання, бо давно маємо прагнення відновити статус міста», - зауважив Олександр Прендецький.Виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст Українирозповіла журналістам ВСН, що у нашому регіоні є багато селищних рад, які хочуть стати містом. Зокрема, Олика.«Є відповідні критерії, кількість населення, урбаністичних будівель тощо. Олика під них не підпадає, але є ще таке поняття, як історичне значення», - зауважила Мар'яна Конончук .Згідно з новою класифікацією, Олика підпадає під категорію села. Проте, залишиться селищем, адже автоматичного пониження міст у статусі не буде.Усі населені пункти, які на цей момент уже мають статус міста, його збережуть. Тож одне з найменших міст України, Берестечко на Горохівщині, де живе менше двох тисяч людей, і далі офіційно вважатиметься містом.

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