Селище на Волині хоче стати містом

Селище на Волині хоче стати містом
За новим законодавством термін «селище міського типу» зникне зовсім, натомість населені пункти, що мали цей статус, доєднаються до переліку міст, селищ або ж сіл, залежно від чисельності населення.

Пише ВСН.

В Україні було 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Проте, 28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу. Відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село.

Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:

місто має мати не менш 10 тисяч населення;
селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;
село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.

Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.

Селище Олика до 1939 року мало статус міста та давно хоче його повернути. Там зареєстровано близьки 3 тисяч мешканців, тож цього недостатньо навіть для селища, згідно з класифікацією. Проте, процедура може бути інакшою через історичне значення Олики.

Голова Олицької селищної ради Олександр Прендецький розповів журналістам ВСН, що звертався за допомогою у вирішенні цього питання до Асоціації міст України:

«Олика була містом, а радянська влада забрала цей статус. Ми надіслали лист-клопотання до військової адміністрації про його повернення, проте поки на законодавчому рівні при існуючих критеріях це зробити неможливо.

Чекаємо на законне врегулювання, бо давно маємо прагнення відновити статус міста», - зауважив Олександр Прендецький.

Виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук розповіла журналістам ВСН, що у нашому регіоні є багато селищних рад, які хочуть стати містом. Зокрема, Олика.

«Є відповідні критерії, кількість населення, урбаністичних будівель тощо. Олика під них не підпадає, але є ще таке поняття, як історичне значення», - зауважила Мар'яна Конончук .

Згідно з новою класифікацією, Олика підпадає під категорію села. Проте, залишиться селищем, адже автоматичного пониження міст у статусі не буде.

Усі населені пункти, які на цей момент уже мають статус міста, його збережуть. Тож одне з найменших міст України, Берестечко на Горохівщині, де живе менше двох тисяч людей, і далі офіційно вважатиметься містом.

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Теги: Олика, статус міста
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