На Волині п'яна дівчина побила аптекарку та потрощила скло машини





Про це розповідає ІА



На місці працювала поліція.



Працівницю аптеки та зловмисницю госпіталізували у Володимирське ТМО.



Також очевидці повідомляють, що та сама дівчина 2000 року народження, жителька Нововолинська, у сусідньому дворі побила скло автівки.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. З'ясовують обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі у цілодобову аптеку «Мед-сервіс» у Володимирі, розбивши скло, проникла особа у стані спʼяніння та побила аптекарку.Про це розповідає ІА «Волинські новини» з посиланням на «Твій Володимир».На місці працювала поліція.Працівницю аптеки та зловмисницю госпіталізували у Володимирське ТМО.Також очевидці повідомляють, що та сама дівчина 2000 року народження, жителька Нововолинська, у сусідньому дворі побила скло автівки.Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. З'ясовують обставини події.

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