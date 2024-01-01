На Волині п'яна дівчина побила аптекарку та потрощила скло машини
Сьогодні, 17:25
Сьогодні вночі у цілодобову аптеку «Мед-сервіс» у Володимирі, розбивши скло, проникла особа у стані спʼяніння та побила аптекарку.
Про це розповідає ІА «Волинські новини» з посиланням на «Твій Володимир».
На місці працювала поліція.
Працівницю аптеки та зловмисницю госпіталізували у Володимирське ТМО.
Також очевидці повідомляють, що та сама дівчина 2000 року народження, жителька Нововолинська, у сусідньому дворі побила скло автівки.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. З'ясовують обставини події.
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Про це розповідає ІА «Волинські новини» з посиланням на «Твій Володимир».
На місці працювала поліція.
Працівницю аптеки та зловмисницю госпіталізували у Володимирське ТМО.
Також очевидці повідомляють, що та сама дівчина 2000 року народження, жителька Нововолинська, у сусідньому дворі побила скло автівки.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. З'ясовують обставини події.
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