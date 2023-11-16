Мешканець Рівненщини возив за кордон чоловіків за 4000$: були ухилянти з Волині
Сьогодні, 16:10
Мешканець Рівненського району організував бізнес на переправленні чоловіків за кордон.
Його клієнтами були ухилянтів з Рівненщини, Львівщини та Волині, повідомляє прокуратура області, передає Рівне Вечірнє.
Загалом група, яка займалася перевезенням ухилянтів, складалася з 7 людей, серед яких були поліцейський та перевізник.
Злочинці «приймали на роботу» водіїв та вносили їхні відомості до ІС «Шлях». Кожне таке «працевлаштування» за фіктивним договором коштувало військовозобов’язаним в середньому 4️-5️ тисяч доларів.
За ці кошти організатори переправляли клієнтів через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду.
Пізніше учасники злочинної організації повертали назад до України транспортні засоби, на яких виїхали псевдоводії.
Слідством встановлено 4️3 особи, які виїхали з України.
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Його клієнтами були ухилянтів з Рівненщини, Львівщини та Волині, повідомляє прокуратура області, передає Рівне Вечірнє.
Загалом група, яка займалася перевезенням ухилянтів, складалася з 7 людей, серед яких були поліцейський та перевізник.
Злочинці «приймали на роботу» водіїв та вносили їхні відомості до ІС «Шлях». Кожне таке «працевлаштування» за фіктивним договором коштувало військовозобов’язаним в середньому 4️-5️ тисяч доларів.
За ці кошти організатори переправляли клієнтів через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду.
Пізніше учасники злочинної організації повертали назад до України транспортні засоби, на яких виїхали псевдоводії.
Слідством встановлено 4️3 особи, які виїхали з України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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