Мешканець Рівненщини возив за кордон чоловіків за 4000$: були ухилянти з Волині





Його клієнтами були ухилянтів з Рівненщини, Львівщини та Волині, повідомляє прокуратура області, передає



Загалом група, яка займалася перевезенням ухилянтів, складалася з 7 людей, серед яких були поліцейський та перевізник.



Злочинці «приймали на роботу» водіїв та вносили їхні відомості до ІС «Шлях». Кожне таке «працевлаштування» за фіктивним договором коштувало військовозобов’язаним в середньому 4️-5️ тисяч доларів.



За ці кошти організатори переправляли клієнтів через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду.



Пізніше учасники злочинної організації повертали назад до України транспортні засоби, на яких виїхали псевдоводії.



Слідством встановлено 4️3 особи, які виїхали з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Рівненського району організував бізнес на переправленні чоловіків за кордон.Його клієнтами були ухилянтів з Рівненщини, Львівщини та Волині, повідомляє прокуратура області, передає Рівне Вечірнє Загалом група, яка займалася перевезенням ухилянтів, складалася з 7 людей, серед яких були поліцейський та перевізник.Злочинці «приймали на роботу» водіїв та вносили їхні відомості до ІС «Шлях». Кожне таке «працевлаштування» за фіктивним договором коштувало військовозобов’язаним в середньому 4️-5️ тисяч доларів.За ці кошти організатори переправляли клієнтів через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду.Пізніше учасники злочинної організації повертали назад до України транспортні засоби, на яких виїхали псевдоводії.Слідством встановлено 4️3 особи, які виїхали з України.

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