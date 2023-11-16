Мешканець Рівненщини возив за кордон чоловіків за 4000$: були ухилянти з Волині

Мешканець Рівненщини возив за кордон чоловіків за 4000$: були ухилянти з Волині
Мешканець Рівненського району організував бізнес на переправленні чоловіків за кордон.

Його клієнтами були ухилянтів з Рівненщини, Львівщини та Волині, повідомляє прокуратура області, передає Рівне Вечірнє.

Загалом група, яка займалася перевезенням ухилянтів, складалася з 7 людей, серед яких були поліцейський та перевізник.

Злочинці «приймали на роботу» водіїв та вносили їхні відомості до ІС «Шлях». Кожне таке «працевлаштування» за фіктивним договором коштувало військовозобов’язаним в середньому 4️-5️ тисяч доларів.

За ці кошти організатори переправляли клієнтів через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду.

Пізніше учасники злочинної організації повертали назад до України транспортні засоби, на яких виїхали псевдоводії.

Слідством встановлено 4️3 особи, які виїхали з України.

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Теги: ухилянти, поліція, хабар
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