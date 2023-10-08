Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП

Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП
На Волині суд звільнив від відбування покарання з випробуванням водія автомобіля Citroen, який восени 2023 року на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним бетонозмішувачем DAF. У результаті ДТП 52-річний пасажир легковика загинув на місці події.
Про це сказано у вироку Володимир-Волинського міського суду, передає Суспільне.

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася 16 жовтня 2023 року орієнтовно о 8:50 між селами Крать та Верба. У матеріалах судової справи зазначили, що водій авто Citroen перевищив дозволену максимальну швидкість руху, не дотримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі травми, несумісні з життям.

Свою вину в смертельній аварії чоловік визнав повністю, розкаявся, просив суворо не карати. Дружина загиблого в ДТП у суді розповіла, що претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого не має, а також просила суд не позбавляти його волі.

Жінка зазначила, що після загибелі її чоловіка, обвинувачений постійно приходить до неї та допомагає їй у веденні домашнього господарства, а також надав кошти на поховання.

Врахувавши всі фактори, суддя Володимир-Волинського міського суду звільнив чоловіка від п'яти років за ґратами під іспитовий строк на три роки.

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Теги: ДТП, смерть, суд
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