Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП
Сьогодні, 17:14
На Волині суд звільнив від відбування покарання з випробуванням водія автомобіля Citroen, який восени 2023 року на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним бетонозмішувачем DAF. У результаті ДТП 52-річний пасажир легковика загинув на місці події.
Про це сказано у вироку Володимир-Волинського міського суду, передає Суспільне.
Що відомо про смертельну ДТП
Аварія сталася 16 жовтня 2023 року орієнтовно о 8:50 між селами Крать та Верба. У матеріалах судової справи зазначили, що водій авто Citroen перевищив дозволену максимальну швидкість руху, не дотримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі травми, несумісні з життям.
Свою вину в смертельній аварії чоловік визнав повністю, розкаявся, просив суворо не карати. Дружина загиблого в ДТП у суді розповіла, що претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого не має, а також просила суд не позбавляти його волі.
Жінка зазначила, що після загибелі її чоловіка, обвинувачений постійно приходить до неї та допомагає їй у веденні домашнього господарства, а також надав кошти на поховання.
Врахувавши всі фактори, суддя Володимир-Волинського міського суду звільнив чоловіка від п'яти років за ґратами під іспитовий строк на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказано у вироку Володимир-Волинського міського суду, передає Суспільне.
Що відомо про смертельну ДТП
Аварія сталася 16 жовтня 2023 року орієнтовно о 8:50 між селами Крать та Верба. У матеріалах судової справи зазначили, що водій авто Citroen перевищив дозволену максимальну швидкість руху, не дотримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі травми, несумісні з життям.
Свою вину в смертельній аварії чоловік визнав повністю, розкаявся, просив суворо не карати. Дружина загиблого в ДТП у суді розповіла, що претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого не має, а також просила суд не позбавляти його волі.
Жінка зазначила, що після загибелі її чоловіка, обвинувачений постійно приходить до неї та допомагає їй у веденні домашнього господарства, а також надав кошти на поховання.
Врахувавши всі фактори, суддя Володимир-Волинського міського суду звільнив чоловіка від п'яти років за ґратами під іспитовий строк на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП
Сьогодні, 17:14
В Росії заявили про «український слід» в теракті в «Крокус Сіті Хол»: ГУР відреагувало
Сьогодні, 15:59